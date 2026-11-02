Vrachtwagen mag geplaatst worden op Pastoor de Vochtplein in Sambeek

Op 18 mei 2027 mag een vrachtwagen van T.L.N. geplaatst worden op het Pastoor de Vochtplein in Sambeek. Het college van burgemeester en wethouders van Land van Cuijk heeft hiervoor een vergunning verleend.

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De vergunning is op 28 oktober 2026 verleend. Het gaat om een objectvergunning, wat betekent dat er toestemming is gegeven voor het plaatsen van een specifiek object op een bepaalde locatie. In dit geval betreft het een vrachtwagen. De plek waar dit zal gebeuren, is het Pastoor de Vochtplein in Sambeek.