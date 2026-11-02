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Terrasvergunning verleend voor De Generaal in Boxmeer

Het café De Generaal in Boxmeer heeft een vergunning gekregen voor een terras. Het besluit is op 26 oktober genomen door de gemeente Land van Cuijk.

Gevonden voor jou

De vergunning geldt voor een terras op Steenstraat 55 in Boxmeer. Het besluit is definitief en maakt het mogelijk voor de horecagelegenheid om een buitenruimte te gebruiken voor haar bezoekers.

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