Overloon: vergunning verleend voor dakopbouw en carport

In Overloon is toestemming gegeven voor een dakopbouw, carport en overkapping bij een woonhuis. Het besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders van Land van Cuijk.

Gevonden voor jou

De vergunning betreft werkzaamheden aan een woning aan de Uithoornlaan in Overloon. Het gaat om een buitenplanse activiteit, wat betekent dat het buiten de standaard regels valt en apart beoordeeld is. Het besluit is genomen op 28 oktober 2026.