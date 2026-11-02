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Bouwhekken, tenten en plaskruizen geplaatst in Cuijk
Op 8 januari 2027 worden nabij de Grotestraat in Cuijk bouwhekken, tenten en plaskruizen geplaatst. Dit is besloten door de gemeente Land van Cuijk.
Het besluit is op 29 oktober 2026 genomen door het college van burgemeester en wethouders. De objectvergunning maakt het mogelijk om tijdelijk voorzieningen te plaatsen bij Grotestraat 25 in Cuijk. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn voor een evenement of werkzaamheden.
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