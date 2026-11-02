Advertentie
Tijdelijke ijsbaan met horeca op Kerkplein in Son en Breugel
Son en Breugel heeft een vergunning verleend voor een tijdelijke ijsbaan met horeca op het Kerkplein. Het besluit is genomen op 29 oktober 2026.
De ijsbaan maakt deel uit van het Winter Event en wordt tijdelijk aangelegd op het Kerkplein in Son en Breugel. Naast schaatsen kunnen bezoekers ook terecht bij een horecalocatie. De vergunning is vanaf de besluitdatum in te zien.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie