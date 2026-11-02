Tijdelijke ijsbaan met horeca op Kerkplein in Son en Breugel

Son en Breugel heeft een vergunning verleend voor een tijdelijke ijsbaan met horeca op het Kerkplein. Het besluit is genomen op 29 oktober 2026.

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De ijsbaan maakt deel uit van het Winter Event en wordt tijdelijk aangelegd op het Kerkplein in Son en Breugel. Naast schaatsen kunnen bezoekers ook terecht bij een horecalocatie. De vergunning is vanaf de besluitdatum in te zien.