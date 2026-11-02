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Paasspeurtocht in Bavel krijgt groen licht voor maart 2027
De Paasspeurtocht in Bavel heeft een evenementenvergunning gekregen. Het evenement vindt plaats op 27 maart 2027 van één uur tot drie uur ’s middags aan de Schoutenlaan.
Het gaat om een speurtocht waarbij deelnemers paaseieren kunnen zoeken in Bavel. De vergunning is verleend voor de locatie aan de Schoutenlaan. Het evenement duurt twee uur en vindt plaats in maart volgend jaar.
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