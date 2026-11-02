Navigatie overslaan
Ontdek

Nieuwe woning achter Kasteellaan in Loon op Zand toegestaan

Er is toestemming gegeven voor de bouw van een woning achter de Kasteellaan in Loon op Zand. Dit besluit is eind oktober bekendgemaakt.

Gevonden voor jou

De woning komt te staan op een locatie achter Kasteellaan 16 in Loon op Zand. De vergunning is verleend via de gebruikelijke procedure en heeft betrekking op de bouw van één woning.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Loon op Zand

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.