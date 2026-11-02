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Nieuwe woning achter Kasteellaan in Loon op Zand toegestaan
Er is toestemming gegeven voor de bouw van een woning achter de Kasteellaan in Loon op Zand. Dit besluit is eind oktober bekendgemaakt.
De woning komt te staan op een locatie achter Kasteellaan 16 in Loon op Zand. De vergunning is verleend via de gebruikelijke procedure en heeft betrekking op de bouw van één woning.
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