Nieuw entree en hekwerk bij Europalaan in Kaatsheuvel

Er is toestemming gegeven voor een nieuwe in- en uitrit, een verplaatst hek en twee entreegebouwtjes aan de Europalaan in Kaatsheuvel.

Gevonden voor jou

De plannen omvatten het aanleggen van een nieuwe toegang en het aanpassen van een hekwerk op het terrein aan de Europalaan. Daarnaast worden er twee nieuwe gebouwtjes geplaatst bij de entree. Dit alles is onderdeel van een omgevingsvergunning die recent is goedgekeurd.