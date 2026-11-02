Molenstraat Oudenbosch krijgt 30 km/u en nieuwe oversteekplaats

De Molenstraat in Oudenbosch krijgt een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Ook komt er een nieuwe voetgangersoversteekplaats bij de kruising met de Parklaan.

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De maatregelen zijn bedoeld om de verkeersveiligheid te verbeteren. Het hele wegvak tussen de Markt en de Vaartweg wordt heringericht volgens de richtlijnen voor een gebiedsontsluitingsweg 30 (GOW30). Er komen snelheidsplateaus op vijf plekken en de rijbaan wordt een meter smaller, met brede fietsstroken. De nieuwe oversteekplaats bij de Parklaan komt op een plek waar veel voetgangers oversteken, onder meer richting een basisschool in de wijk.