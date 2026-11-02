Vergunning voor nieuwe in- en uitritten in Esch definitief

Er is een definitief besluit genomen over een vergunningaanvraag voor het realiseren van in- en uitritten aan De Ruiting in Esch. Het besluit is op 29 oktober 2026 toegezonden aan de aanvrager.

Gevonden voor jou

De vergunning betreft het aanleggen of aanpassen van een uitweg. Dit betekent dat er een nieuwe toegang tot het perceel wordt gemaakt of dat een bestaande in- of uitrit wordt gewijzigd. De locatie ligt aan De Ruiting, een weg in Esch.