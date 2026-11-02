Dochter (14) confronteert man die haar moeder doodtrapte: 'Coen brak'

Ze was pas 13 toen haar moeder Jessica (38) in haar eigen huis in Vlijmen werd doodgetrapt door haar vriend Coen K. (36) uit Uden. Ruim een jaar later stond de dochter tegenover de man die haar leven voorgoed veranderde. Wat ze hem vertelde, maakte diepe indruk in de rechtszaal. Ook op Coen zelf. In de podcast Misdaad Uitgelegd - In de Rechtbank vertelt rechtbankverslaggever Cor Bouma over twee aangrijpende zittingsdagen.

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Springcast te accepteren en de inhoud te bekijken.

Jessica en Coen waren nog maar een half jaar samen toen het op 17 juli 2025 gruwelijk misging. Hun relatie kende veel spanningen en ruzies. Hoe het die avond zo uit de hand kon lopen, bespreekt Cor Bouma met presentator Koen Wijn in de podcast van Omroep Brabant.

Vooral de verhalen van de nabestaanden maakten indruk. De oudste dochter van Jessica, inmiddels 14 jaar, vertelde in de rechtszaal wat de dood van haar moeder voor haar en haar jongere zusje betekent. "Ze ging heel dapper naast Coen zitten en vertelde hem wat hij had aangericht", zegt Bouma in de podcast. De verdachte luisterde aandachtig. "Coen brak. Hij zag hoeveel leed hij had veroorzaakt."

Tijdens de rechtszaak kwam ook een ingewikkeld beeld naar voren van Coen K. Hij kampte met psychische problemen en verschillende verslavingen. Deskundigen en justitie verschillen echter van mening over de behandeling die hij nodig heeft.

Het Openbaar Ministerie eiste twaalf jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. Maar in hoeverre kan Coen verantwoordelijk worden gehouden voor zijn daden? Die vraag staat centraal in de nieuwste aflevering van Misdaad Uitgelegd - In de Rechtbank.

Daarin vertelt Bouma ook over het opmerkelijke gedrag van Coen tijdens de zitting, zijn laatste woorden en de vraag die na deze rechtszaak blijft hangen: had de dood van Jessica voorkomen kunnen worden?