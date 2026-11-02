Tankstationmedewerker rooft kassa leeg en gaat er met de buit vandoor

Een medewerker van een tankstation aan de Euterpelaan in Oss heeft zondagavond vermoedelijk de kassa leeggeroofd en is er daarna vandoor gegaan. Dat laat de politie maandag weten aan Dtv Nieuws. Klanten stonden ondertussen te wachten bij de pomp, maar van de medewerker ontbrak ieder spoor.

Rond tien uur 's avonds stonden meerdere auto's bij het tankstation te wachten. Sommige klanten zouden daar al een kwartier hebben gestaan, maar tanken lukte niet.

"Ook de shop was dicht, terwijl de lampen binnen wel aan waren", vertelt een woordvoerder van de politie aan de streekomroep. "De medewerker die aan het werk had moeten zijn, was in geen velden of wegen te bekennen."

Weg met de buit

Uit onderzoek van de politie en een beveiligingsbedrijf bleek later dat de medewerker vermoedelijk een greep uit de kassa heeft gedaan en er met de buit vandoor was gegaan. Hoeveel geld is meegenomen, is niet bekend.

Er is nog niemand aangehouden. De politie doet verder onderzoek.