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Nieuwe opritten gepland aan Hildegard von Bingenstraat in Sint-Oedenrode

De gemeente Meierijstad heeft besloten om een vergunning te verlenen voor het maken van twee opritten aan de Hildegard von Bingenstraat in Sint-Oedenrode.

Gevonden voor jou

Het gaat om opritten voor de adressen nummer 1 en nummer 5 aan de Hildegard von Bingenstraat. De vergunning is op 29 oktober 2026 goedgekeurd en heeft betrekking op werkzaamheden op deze locatie in Sint-Oedenrode.

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