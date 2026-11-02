HalloSterksel: nieuw digitaal dorpsplein voor Sterksel

Inwoners van Sterksel hebben sinds kort toegang tot het nieuwe buurtplatform HalloSterksel. Dit digitale dorpsplein versterkt de onderlinge verbondenheid en biedt een veilige plek om spullen uit te wisselen of hulp te vragen. Het platform is gratis en advertentievrij.

Gevonden voor jou

HalloSterksel is een besloten buurtplatform dat draait op het netwerk van Hoplr. Het initiatief wordt ondersteund door de gemeente Heeze-Leende en is speciaal bedoeld voor inwoners met postcode 6029. Met HalloSterksel volgt Sterksel het voorbeeld van andere dorpen in de gemeente.

Het platform biedt bewoners een plek om digitaal contact te onderhouden en activiteiten te organiseren. Ook kunnen inwoners via HalloSterksel eenvoudig spullen uitlenen of een helpende hand bieden. Het doel is om de onderlinge verbondenheid en het nabuurschap in de kern te versterken.

Veilig en reclamevrij

HalloSterksel onderscheidt zich van andere sociale media door de nadruk op privacy en veiligheid. Het platform is volledig gratis en advertentievrij. Gegevens van gebruikers worden niet gedeeld met derden en de inhoud is afgeschermd voor zoekmachines. Daarnaast moeten deelnemers zich aanmelden onder hun eigen naam, wat bijdraagt aan een positieve sfeer.

Aanmelden en ondersteuning

Inwoners van Sterksel kunnen zich eenvoudig aanmelden via de Hoplr-app of via de website hoplr.com. Na het invullen van hun adres en postcode krijgen ze direct toegang tot het platform. Voor extra ondersteuning is er in november elke woensdag tussen elf en twaalf uur een inloopmoment in De Huiskamer van het dorpshuis.