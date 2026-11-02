FC Tilburg Vrouwen verliezen ondanks sterk spel

De vrouwen van FC Tilburg hebben zondag met 3-6 verloren van Hoogland. Ondanks goed spel en veerkracht was de tegenstander in Tilburg veel effectiever.

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FC Tilburg Vrouwen zagen hun wedstrijd tegen Hoogland al in de eerste minuut een ongelukkige wending nemen. De Tilburgse ploeg kwam snel op achterstand, maar herpakte zich met verzorgd spel en veel energie. Na 25 minuten maakte Nora Moggre de verdiende gelijkmaker, waarmee het vertrouwen groeide.

Vlak voor rust sloeg Hoogland opnieuw toe, waardoor de thuisploeg met een 1-2 achterstand de kleedkamer opzocht. Na de pauze bleef FC Tilburg geloven in een goed resultaat. Loïs van Daalen maakte dit vertrouwen waar door een strafschop te benutten: 2-2.

Effectiviteit Hoogland breekt FC Tilburg

De wedstrijd kantelde echter snel toen Hoogland binnen een kwartier drie keer scoorde. FC Tilburg keek hierdoor plots tegen een 2-5 achterstand aan. Ondanks de teleurstelling bleef de ploeg vechten en bracht Laura Tigelaar vlak voor tijd de stand terug naar 3-5. Hoogland sloot de wedstrijd echter af met een zesde goal.

De uitslag doet wellicht anders vermoeden, maar FC Tilburg liet bij vlagen goed voetbal zien. De ploeg toonde veerkracht door twee keer terug te komen van een achterstand en speelde aanvallend. Volgens de trainer biedt dit vertrouwen voor de komende wedstrijden.