Reeshof verslaat FC Tilburg met 2-0

FC Tilburg heeft zondag een nipte 2-0 nederlaag geleden tegen sv Reeshof. Het duel bleef lang spannend, maar in de slotfase maakte de thuisploeg het verschil. FC Tilburg staat na zes speelronden zesde in een spannende competitie.

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De wedstrijd tussen FC Tilburg en sv Reeshof begon gelijkwaardig. Beide ploegen waren goed georganiseerd en gaven weinig kansen weg. FC Tilburg kwam regelmatig gevaarlijk door via snelle omschakelingen, maar slaagde er niet in de kansen te benutten.

Ook sv Reeshof liet zien waarom het bovenin meedraait. De thuisploeg combineerde goed en zocht geduldig naar openingen in de verdediging van FC Tilburg. Bij rust stond het nog steeds 0-0, een juiste weerspiegeling van de krachtsverhoudingen.

Beslissing na rust

Na de pauze bleef het spannend en wisselden beide ploegen het initiatief. Na 56 minuten opende Bion Venhoeven de score voor sv Reeshof. FC Tilburg ging vervolgens meer risico nemen om de gelijkmaker te zoeken, maar slaagde daar niet in.

In de 81e minuut besliste Mitch Jansen het duel door de 2-0 binnen te schieten. Daarmee was de overwinning voor sv Reeshof veiliggesteld. Ondanks het verschil in de eindstand was het krachtsverschil op het veld klein.

Bijzonder moment bij Reeshof

Bij sv Reeshof keerde clubicoon Koen van Otterlo terug na zestien maanden blessureleed. Hij stond weer op het veld na een zware kruisbandblessure. Zowel Reeshof als FC Tilburg toonde respect voor zijn doorzettingsvermogen.

FC Tilburg blijft na zes speelronden zesde staan in de competitie met 10 punten. De verschillen bovenin zijn klein; de achterstand op koplopers VCB en Audacia bedraagt slechts drie punten. Volgende week krijgt FC Tilburg weer een kans om dichterbij te komen.