Herinrichting Steenbergseweg in Dinteloord start januari 2027

In januari 2027 begint de gemeente Steenbergen met de herinrichting van de Steenbergseweg in Dinteloord. Het riool wordt vernieuwd en de weg krijgt een nieuwe indeling.

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De werkzaamheden starten begin januari met voorbereidende activiteiten. Zo worden er een bouwkeet geplaatst en een werk- en opslagterrein ingericht. De precieze startdatum hangt af van de weersomstandigheden.

De gemeente Steenbergen werkt nog aan een gedetailleerde planning. Zodra meer bekend is over de fasering van de werkzaamheden en de gevolgen voor het verkeer, zal zij bewoners, ondernemers en andere weggebruikers hierover informeren.

Inloopavond op 7 december

Op maandag 7 december 2026 organiseert de gemeente een inloopavond voor belangstellenden. Tijdens deze bijeenkomst krijgen bezoekers informatie aan verschillende thema-tafels over de uitvoering van het project. Ook kunnen zij vragen stellen aan de gemeente en de betrokken aannemer.

Het tijdstip en de locatie van de inloopavond worden binnenkort bekendgemaakt. De gemeente Steenbergen nodigt bewoners en ondernemers uit om hierbij aanwezig te zijn.