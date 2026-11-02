Herinrichting Breebroek in Rijen gestart

In Rijen Noord-Oost is begonnen met de herinrichting van de Breebroek. Dit project maakt de wijk duurzamer, klimaatbestendig en fietsvriendelijker. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd en moeten voor de zomervakantie klaar zijn.

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De Breebroek in Rijen krijgt een nieuwe inrichting en een verbeterd riool dat regenwater apart opvangt. Dit moet zorgen voor minder wateroverlast in de toekomst. Het werk aan de Breebroek maakt deel uit van een groter project in Rijen Noord-Oost, waar eerder al andere straten zoals Riekevoort, Mosselaar, Doornbos en Sterkenhoeve werden aangepakt.

De werkzaamheden starten maandag 2 november en worden in fases uitgevoerd. Ook de parkeerplaats tussen Zaaren en Sporkt wordt meegenomen in deze fase. Na de herinrichting worden nieuwe bomen, planten en struiken geplant om de wijk verder te vergroenen.

Het project is gericht op duurzaamheid en een betere leefomgeving. Door de aanpassingen wordt de wijk beter bestand tegen klimaatveranderingen en aantrekkelijker voor fietsers.

De gemeente verwacht dat alle werkzaamheden aan de Breebroek voor de zomervakantie afgerond zijn. Daarna kan de beplanting worden voltooid.