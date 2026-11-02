Gemeente Drimmelen plaatst weer bladkorven

De gemeente Drimmelen heeft in oktober circa 120 bladkorven geplaatst. Deze korven worden gebruikt voor het opruimen van bladeren in de bebouwde kom. De wekelijkse lediging start vanaf maandag 26 oktober en de korven worden halverwege december weer opgehaald.

Gevonden voor jou

De bladkorven zijn bedoeld voor gevallen bladeren op openbare wegen en stoepen. Het is niet mogelijk om een bladkorf aan te vragen op een andere locatie. Alleen los blad mag in de korven, ander afval zoals takjes of snoeiafval is niet toegestaan.

De korven worden elke week geleegd, maar niet op een vaste dag. Als een korf gevuld is met ander afval, verplaatst of vernield wordt, haalt de gemeente deze weg. Vermiste korven worden niet vervangen. Losse bladeren die naast de korf liggen, worden niet opgehaald.

Straten bladvrij maken

Naast de bladkorven zet de gemeente ook veegwagens en bladblazers in om straten met veel bladval schoon te maken. Dit gebeurt periodiek en kan tijdelijk voor overlast zorgen.

Blad in openbare perken

Een deel van het blad wordt bewust in openbare perken geblazen. Dit draagt bij aan de ecologische balans, omdat bladeren als natuurlijke compost dienen.

Blad uit eigen tuin

Bladeren uit je eigen tuin mogen niet in de bladkorven worden gedeponeerd. Je kunt dit blad gebruiken als compost of isolatie in de tuin. Als je het wilt afvoeren, kan dat via de GFT-container of door het naar de milieustraat te brengen.