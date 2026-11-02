D’n Elfde van d’n Elfde brengt drukte naar Den Bosch

Op woensdag 11 november start het carnavalsseizoen met D’n Elfde van d’n Elfde in Den Bosch. Duizenden mensen worden verwacht in de binnenstad. De gemeente roept bezoekers op om alert te blijven en de drukte in goede banen te leiden.

Gevonden voor jou

De officiële aftrap van het carnavalsseizoen, D’n Elfde van d’n Elfde, vindt op woensdag 11 november plaats in de Bossche binnenstad. Dit jaarlijkse evenement trekt traditioneel veel feestvierders. Ook dit jaar wordt er weer een grote toestroom van bezoekers verwacht.

Om het feest veilig en beheersbaar te houden, zijn er verschillende maatregelen getroffen. Bezoekers worden geadviseerd om drukke plekken te vermijden en de aanwijzingen van verkeersregelaars en hulpdiensten op te volgen. Ook kunnen zij de informatieschermen in de stad raadplegen voor actuele updates.

Praktische informatie via WhatsApp

Tijdens het evenement deelt de gemeente Den Bosch praktische informatie via een WhatsApp-kanaal. Hierop is onder andere te vinden waar toiletten zijn, hoe de stad bereikbaar is en waar fietsen gestald kunnen worden. Bezoekers kunnen zich aanmelden voor dit kanaal en meldingen inschakelen.

Bereikbaarheid van de binnenstad

Voor inwoners en ondernemers in de binnenstad kunnen er gevolgen zijn voor de bereikbaarheid van woningen en bedrijven. De gemeente heeft maatregelen getroffen om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Meer informatie hierover is te vinden op een speciale pagina over Oeteldonk.