Subsidie voor kankeronderzoek TU Eindhoven

De Technische Universiteit Eindhoven heeft een subsidie van 3,7 miljoen euro ontvangen voor het BRIGHT-project. Dit onderzoek richt zich op het toepassen van kunstmatige intelligentie in kankerdiagnostiek. Het project wil geavanceerde microscopietechnologie toegankelijk maken voor klinieken.

Gevonden voor jou

Onder leiding van Lorenzo Albertazzi van de afdeling Biomedische Technologie gaat de TU Eindhoven werken aan het BRIGHT-project. Het doel is om superresolutiemicroscopie, een geavanceerde beeldvormingstechniek, onderdeel te maken van de dagelijkse klinische praktijk. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van kunstmatige intelligentie en automatisering.

BRIGHT is één van de 43 projecten die financiering krijgt van de European Innovation Council, een Europese organisatie die baanbrekende technologieën ondersteunt. Het project eindigde op de achtste plaats van in totaal 2.104 ingediende voorstellen en kreeg een score van 4,89 uit 5.

Samenwerking met Europese partners

Het consortium achter BRIGHT bestaat uit meerdere Europese instellingen, waaronder Radboudumc, de universiteiten van Lissabon, Kopenhagen en Vilnius, en het KTH Royal Institute of Technology in Zweden. TU Eindhoven coördineert het project en bouwt voort op Albertazzi's eerdere werk met microscopietechnieken.

Het systeem dat BRIGHT ontwikkelt, moet zelfstandig biopten van patiënten met B-cel lymfoom kunnen analyseren. Hierbij worden moleculaire biomarkerprofielen gegenereerd die gekoppeld worden aan de reactie op medicijnen. Dit proces gebeurt volledig autonoom, zonder tussenkomst van specialisten.

Toekomstige impact

Met de ontwikkeling van dit nieuwe platform hoopt BRIGHT de toegankelijkheid van diagnostische beeldvormingstechnologie te vergroten. Dit kan leiden tot meer gepersonaliseerde behandelingen en een betere ondersteuning voor clinici bij het maken van beslissingen. Het project wordt gezien als een belangrijke stap richting innovatie in medische technologie.

Naast de directe toepassing bij hematologische kankers verwacht het consortium dat BRIGHT een breder gebruik van superresolutiemicroscopie in de gezondheidszorg zal versnellen. Dit kan Europa's positie in medische beeldvormingstechnologieën versterken.