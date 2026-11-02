Nieuwe laadpalen in Bergen op Zoom en Halsteren

In Bergen op Zoom en Halsteren worden op 45 locaties nieuwe openbare laadpalen geplaatst. De gemeente heeft samen met de leverancier locaties geselecteerd op basis van technische mogelijkheden en verwachte groei van elektrisch rijden. Binnenkort worden verkeersbesluiten gepubliceerd om de aangewezen parkeervakken vast te leggen.

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De gemeente Bergen op Zoom breidt het netwerk van laadpalen uit met 45 nieuwe locaties. Hieraan is een uitgebreide analyse voorafgegaan, waarbij onder meer gekeken is naar het gebruik van bestaande laadpalen, de spreiding van het netwerk en de verwachte toename van elektrisch rijden. Op basis van deze informatie zijn de locaties bepaald.

Voor elke laadpaal worden één of twee parkeervakken aangewezen. Dit hangt af van de parkeerdruk in de omgeving. Bij een lagere parkeerdruk worden twee parkeervakken gereserveerd, terwijl bij een hogere parkeerdruk slechts één vak exclusief wordt toegewezen. Het andere vak blijft beschikbaar voor algemeen gebruik, maar kan later alsnog worden gereserveerd als daar behoefte aan is.

Locaties en verkeersbesluiten

De laadpalen worden geplaatst op diverse locaties in Bergen op Zoom en Halsteren, zoals aan de Bachstraat, de Guido Gezellelaan en de Mozartstraat. De precieze plek wordt bepaald door het dichtstbijzijnde adres, maar dit betekent niet dat de laadpaal exact op dat adres komt te staan. Parkeerplaatsen hebben namelijk geen eigen adres.

De verkeersbesluiten waarin staat welke parkeervakken voor elektrisch laden worden gereserveerd, worden binnenkort gepubliceerd. Hierin wordt per locatie aangegeven hoeveel parkeervakken exclusief voor laden zijn bestemd.

Met deze uitbreiding wil de gemeente toekomstgericht inspelen op de groeiende behoefte aan laadmogelijkheden voor elektrische voertuigen. Zo blijft het laadnetwerk actueel en goed bereikbaar voor inwoners en bezoekers.