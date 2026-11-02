Nieuwe Prins der Kraaienvangers wordt onthuld in Heeze
Op zaterdag 14 november maakt carnavalsvereniging De Kraaienvangers in Heeze de 59e Prins der Kraaienvangers bekend tijdens het jaarlijkse Prinsenbal.
Het Prinsenbal markeert de start van het nieuwe carnavalsseizoen in Kraaienland. De feestavond vindt plaats in de Hooizolder in Heeze en begint om acht uur ’s avonds. Tijdens het evenement wordt onthuld wie de nieuwe Prins is, maar tot dat moment blijft de identiteit geheim.
Voorafgaand aan de bekendmaking nemen De Kraaienvangers afscheid van Prins Bas, die afgelopen seizoen de 58e Prins der Kraaienvangers was. Zijn jaar wordt afgesloten met een terugblik en de traditionele, ludieke afzetting. Daarna wordt de spanning opgebouwd richting de presentatie van zijn opvolger.
Ontmoeting voor carnavalsliefhebbers
Het Prinsenbal is niet alleen een moment van bekendmaking, maar ook een ontmoetingsavond voor leden, vrijwilligers, oud-prinsen en andere carnavalsliefhebbers. Na de onthulling van de nieuwe hoogheid kan het carnavalsseizoen echt beginnen.
De toegang tot het Prinsenbal is gratis. De avond begint om acht uur.
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