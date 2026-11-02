Politie vindt 125 kilo illegaal vuurwerk in Nuenen en Veghel

De politie heeft vorige week in totaal 125 kilo illegaal vuurwerk gevonden in Veghel en Nuenen. Agenten troffen een deel aan in een woning na een tip. In Nuenen liepen daarnaast een man en een vrouw tegen de lamp met een grote hoeveelheid vuurwerk in hun auto.

Na een tip over zwaar vuurwerk in een woning ging de politie poolshoogte nemen. Binnen vonden agenten 35 kilo vuurwerk. Het ging niet alleen om siervuurwerk, maar ook om zogenoemde shells, een vorm van zwaar knalvuurwerk. De politie onderzoekt wie bij de partij betrokken is.

90 kilo

Tijdens een surveillance in Nuenen werden later opnieuw twee verdachten betrapt. Aan de Pastoormast zette een man het op een lopen toen hij een politiewagen zag. Hij werd staande gehouden, waarna agenten de laadruimte van zijn auto controleerden. Daar lag 90 kilo vuurwerk.

Ook de woning van de verdachte werd doorzocht, maar daar werd niets gevonden. De man en zijn bijrijder, een 24-jarige vrouw, zijn allebei aangehouden.

'Handgranaat'

Met de jaarwisseling in aantocht is de politie extra alert op het bezit en vervoer van zwaar illegaal vuurwerk.

"Één cobra heeft dezelfde explosieve kracht als een handgranaat", schrijft de politie in een verklaring. "Hoe meer zwaar illegaal vuurwerk aanwezig is, hoe groter de explosie. Niet alleen het afsteken is gevaarlijk, ook het vervoer en de opslag vormen een groot risico."