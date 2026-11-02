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Kabelschade veroorzaakt stroomstoring in Eindhoven

Minder dan 25 adressen in Eindhoven zitten sinds vanmiddag zonder stroom door graafschade. De netbeheerder werkt aan herstel en verwacht dat de storing rond half vijf opgelost is.

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Bij graafwerkzaamheden in Eindhoven is een stroomkabel beschadigd geraakt, waardoor minder dan 25 adressen zonder stroom zitten. De stroomstoring begon om twaalf uur en zesendertig minuten vanmiddag.

De getroffen adressen liggen in postcodegebied 5611. De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de kabels en leidingen, verwacht dat de storing rond half vijf vanmiddag verholpen is.

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