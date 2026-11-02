Jongens op scooter duwen fietsers omver en rijden door

Vier fietsers zijn maandagochtend op het fietspad langs de N272 bij Beek en Donk omvergeduwd door twee jongens op een scooter. Twee meiden en twee jongens kwamen daarbij ten val. De politie is op zoek naar de jonge scooterrijders.

Redactie Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Het ging mis toen twee meiden door de fietstunnel reden. Achter hen reed een scooter met daarop twee jongens. De bestuurder naderde de meiden al toeterend, waarop zij aan de kant gingen. Toen de scooter passeerde, duwde een van de jongens een van de meiden omver. Daardoor kwamen beide fietsers ten val. Ze kwamen met de schrik vrij.