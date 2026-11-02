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Man (50) opgepakt voor mogelijke rol bij internationale cocaïnesmokkel
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De politie heeft woensdag een 50-jarige man uit Breda aangehouden in een woning aan de Rijnstraat. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de smokkel van cocaïne via de havens van Vlissingen, Antwerpen en Rotterdam.
Rond vijf uur 's ochtends werd de man van zijn bed gelicht door agenten van de Zeehavenpolitie en de reguliere politie. De aanhouding vond plaats in het kader van een onderzoek naar internationale handel in harddrugs.
Invoer van coke
In de woning vonden agenten meerdere telefoons. Die zijn in beslag genomen. Ook werden twee auto's meegenomen. Volgens de politie zou de 50-jarige man vooral een rol hebben gespeeld bij de voorbereidingen voor de invoer van cocaïne.
De rechter-commissaris heeft vrijdag bepaald dat de man nog twee weken langer vast blijft zitten.
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