Man (50) opgepakt voor mogelijke rol bij internationale cocaïnesmokkel

De politie heeft woensdag een 50-jarige man uit Breda aangehouden in een woning aan de Rijnstraat. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de smokkel van cocaïne via de havens van Vlissingen, Antwerpen en Rotterdam.

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Rond vijf uur 's ochtends werd de man van zijn bed gelicht door agenten van de Zeehavenpolitie en de reguliere politie. De aanhouding vond plaats in het kader van een onderzoek naar internationale handel in harddrugs.