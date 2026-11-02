Navigatie overslaan
Ontdek

Gasleiding geraakt bij werkzaamheden in Roosendaal, omgeving afgezet

Aangepast
Bij de werkzaamheden werd een gasleiding geraakt. (Foto: Christian Traets / Persbureau Heitink.)
Bij de werkzaamheden werd een gasleiding geraakt. (Foto: Christian Traets / Persbureau Heitink.)

Bij werkzaamheden op de kruising van de Gastelseweg en de Borchwerf in Roosendaal is een gasleiding geraakt. Vanwege het lek werd een groot deel van de weg afgezet.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Netbeheerder Enexis kwam naar de kruising om het lek te dichten. Ook de brandweer rukte uit en zette een deel van de omgeving af met linten.

Het is niet duidelijk of het gaslek gevolgen heeft voor omliggende adressen. Rond half drie meldde Enexis in ieder geval geen gasstoring in de omgeving van Roosendaal.

Bij de werkzaamheden werd een gasleiding geraakt. (Foto: Christian Traets / Persbureau Heitink.)
Bij de werkzaamheden werd een gasleiding geraakt. (Foto: Christian Traets / Persbureau Heitink.)

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.