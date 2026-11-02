Gasleiding geraakt bij werkzaamheden in Roosendaal, omgeving afgezet

Bij werkzaamheden op de kruising van de Gastelseweg en de Borchwerf in Roosendaal is een gasleiding geraakt. Vanwege het lek werd een groot deel van de weg afgezet.

Netbeheerder Enexis kwam naar de kruising om het lek te dichten. Ook de brandweer rukte uit en zette een deel van de omgeving af met linten.

Het is niet duidelijk of het gaslek gevolgen heeft voor omliggende adressen. Rond half drie meldde Enexis in ieder geval geen gasstoring in de omgeving van Roosendaal.