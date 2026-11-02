Veteranen uit Goirle bijeen in Tilburg

Veteranen uit Goirle hebben zaterdag deelgenomen aan de Regionale Veteranendag in Tilburg. De bijeenkomst vond plaats in het gemeentehuis, waar ontmoeting en waardering centraal stonden.

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Op zaterdag 31 oktober kwamen veteranen uit Goirle en andere regio’s samen in het gemeentehuis van Tilburg. De deelnemers werden ontvangen in het werkcafé, waarna het plenaire programma begon in de raadszaal. Burgemeester Gräper-van Koolwijk en luitenant-generaal Nico Tak spraken de aanwezigen toe.

Tijdens de bijeenkomst stond het uitwisselen van ervaringen en het onderhouden van contacten centraal. De dag werd afgesloten met een gezamenlijke lunch. Daarnaast waren er informatiestands en een demonstratie met drones buiten het gemeentehuis.

Belangrijke dag voor Goirle

De Regionale Veteranendag is een moment waarop gemeente Goirle de inzet en betrokkenheid van haar veteranen erkent. Het evenement biedt hen de kans om samen te komen en ervaringen te delen, wat bijdraagt aan het versterken van onderlinge banden.

Met deze bijeenkomst wordt niet alleen waardering uitgesproken voor het werk van de veteranen, maar ook ruimte geboden voor ontmoeting en verbinding. Het programma in Tilburg is een jaarlijks terugkerend initiatief dat de regio samenbrengt.