Met karate kid Yessenia (9) krijg je beter geen ruzie: ze is wereldkampioen

Met de negenjarige Yessenia uit Gilze moet je geen ruzie krijgen. De jonge karate kid heeft zich namelijk naar de wereldtop weten te trappen. Ze mag zich wereldkampioen noemen in haar leeftijdscategorie. Vooral in kata, een soort schijngevecht tegen een denkbeeldige tegenstander, is ze keigoed.

Sander van Hirtum Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

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