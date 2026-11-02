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BRABANT VANDAAG

Inbreker krijgt onverwachte tegenstand van deze Tilburgse student

Aangepast

Een inbreker dacht afgelopen weekend rustig zijn slag te kunnen slaan in een Tilburgs studentenhuis, maar niets bleek minder waar. Toen de 23-jarige Bo de indringer midden in de nacht tegen het lijf liep, ging hij het gevecht met hem aan. Uiteindelijk wist de student de inbreker het huis uit te werken. Daar stonden huisgenoten klaar om de man te overmeesteren. 

Profielfoto van Sander van Hirtum
Geschreven door
Sander van Hirtum

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