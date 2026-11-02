Buurt is klaar met afvaldumpingen bij containers: ‘Net een stortplaats’

Kleding, bankstellen, babyspulletjes, fietsen, oliekannen. Het is een greep uit de spullen die de afgelopen jaren zijn gedumpt bij de textiel- en glascontainers bij de Action in Boxtel. Verschillende buurtbewoners zijn er nu helemaal klaar mee. “Het is net een stortplaats.”

Wilco Zonneveld Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Thijs Bertels heeft vanuit het huis van zijn vriendin uitzicht op de afvalcontainers aan de Van Hornstraat. Volgens hem is het iedere week schering en inslag bij de afvalcontainers. Afgelopen weekend zag hij nog hoe iemand er een hondenmand achterliet. “Je wordt er moedeloos van. Maar het is je plicht als burger, zeker als het zo’n puinhoop is, om een melding te doen. Want dit kan niet meer”, vertelt hij. Bertels is niet de enige die last heeft van de dumpingen. Ook Karin van Laarhoven, die bij een verfwinkel in de buur werkt, ziet het probleem en zegt dat het al zeker vier jaar speelt. “Het is bij de containers een rotzooi. Mensen zetten het afval maar neer. Er hebben bankstellen, babyspulletjes, fietsen en oliekannen gelegen. Het is niet normaal.” In augustus vond Bertels nog grote lachgaspatronen tussen de berg met afval. Doorzoeken van kledingzakken

Vooral in de avond speelt het probleem volgens Bertels op. De bakken staan in het donker, waardoor mensen makkelijk en ongezien hun afval kunnen dumpen. Ook gebeuren er nog meer opmerkelijke dingen. “Ik zag zondagavond nog mensen met zaklampjes lopen. Ze doorzoeken de kleding om te kijken of er nog iets voor ze bij zit.”

Piet van Kempen en zijn vrouw, die iets verderop wonen, herkennen het beeld. “We zagen een keer iemand door de straat lopen met een kledingzak. Hij doorzocht de zak en wilde die onder een auto leggen.” Het echtpaar is bang dat de dumpingen op den duur kunnen zorgen voor ongedierte in de buurt.

Afval dat gedumpt wordt bij de container bij de Action in Boxtel (foto: Thijs Bertels).

