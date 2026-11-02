Buurt is klaar met afvaldumpingen bij containers: ‘Net een stortplaats’
Kleding, bankstellen, babyspulletjes, fietsen, oliekannen. Het is een greep uit de spullen die de afgelopen jaren zijn gedumpt bij de textiel- en glascontainers bij de Action in Boxtel. Verschillende buurtbewoners zijn er nu helemaal klaar mee. “Het is net een stortplaats.”
Thijs Bertels heeft vanuit het huis van zijn vriendin uitzicht op de afvalcontainers aan de Van Hornstraat. Volgens hem is het iedere week schering en inslag bij de afvalcontainers. Afgelopen weekend zag hij nog hoe iemand er een hondenmand achterliet. “Je wordt er moedeloos van. Maar het is je plicht als burger, zeker als het zo’n puinhoop is, om een melding te doen. Want dit kan niet meer”, vertelt hij.
Bertels is niet de enige die last heeft van de dumpingen. Ook Karin van Laarhoven, die bij een verfwinkel in de buur werkt, ziet het probleem en zegt dat het al zeker vier jaar speelt. “Het is bij de containers een rotzooi. Mensen zetten het afval maar neer. Er hebben bankstellen, babyspulletjes, fietsen en oliekannen gelegen. Het is niet normaal.” In augustus vond Bertels nog grote lachgaspatronen tussen de berg met afval.
Doorzoeken van kledingzakken
Vooral in de avond speelt het probleem volgens Bertels op. De bakken staan in het donker, waardoor mensen makkelijk en ongezien hun afval kunnen dumpen. Ook gebeuren er nog meer opmerkelijke dingen. “Ik zag zondagavond nog mensen met zaklampjes lopen. Ze doorzoeken de kleding om te kijken of er nog iets voor ze bij zit.”
Piet van Kempen en zijn vrouw, die iets verderop wonen, herkennen het beeld. “We zagen een keer iemand door de straat lopen met een kledingzak. Hij doorzocht de zak en wilde die onder een auto leggen.” Het echtpaar is bang dat de dumpingen op den duur kunnen zorgen voor ongedierte in de buurt.
‘Openbare afvalophaalplek’
Bertels deed het afgelopen jaar verschillende meldingen bij de gemeente. “Die reageert adequaat. Vaak is het de volgende dag al opgeruimd”, legt hij uit. Toch vindt hij dat geen oplossing. “Sterker nog, het werkt het in de hand. Mensen denken dat ze hun spullen kunnen neergooien en dat het na een paar dagen weer weg is. Het is een soort openbare afvalophaalplek geworden.”
Zelf denkt hij aan cameratoezicht. “Ik geloof niet dat de gemeente op de camera’s gaat nazoeken wie het afval dumpt. Maar ik hoop meer dat het een afschrikwekkende functie heeft. Een ander idee is het weghalen van de containers”, oppert hij.
Illegale kledingcontainers
De gemeente is bekend met de situatie. De afgelopen vier jaar kwamen er 172 meldingen binnen over de Van Hornstraat. Volgens Boxtel zijn de kledingcontainers illegaal geplaatst. Het liefst ziet de gemeente de containers verdwijnen. Maar omdat ze op privéterrein staan, kan de gemeente dat niet zelf doen en kunnen er ook geen camera's geplaats worden.
Tot voor kort heeft wijkbeheer van de gemeente Boxtel het terrein toch regelmatig schoongemaakt, maar daar wil de gemeente vanaf. "Om de omgeving opgeruimd te houden, hebben we de afgelopen jaren met ons wijkbeheer zeer regelmatig zwerfvuil en afvaldumpingen op het terrein opgeruimd. Maar dit is formeel gezien geen gemeentelijke verantwoordelijkheid. De eigenaar of de huurder van het terrein heeft zelf verantwoordelijkheid om het eigen terrein net te houden."
De gemeente heeft geprobeerd contact op te nemen met de Action, maar het is nog niet gelukt een afspraak te maken. Boxtel hoopt dat dit binnenkort nog gaat gebeuren. Verder wil de gemeente de glasbakken naar de openbare ruimte verhuizen.