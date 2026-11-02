Vernieuwde milieustraat Someren geopend

De milieustraat aan de Holberg in Someren is vernieuwd en op donderdag 29 oktober officieel geopend. Vanaf maandag 2 november kunnen inwoners van Asten en Someren hier weer terecht. De locatie is aangepast om toekomstbestendig en veiliger afval te verwerken.

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De afgelopen maanden is de milieustraat in Someren ingrijpend vernieuwd. Vrijwel de hele locatie is aangepakt, van riolering en verharding tot stortvakken. Ook zijn er een nieuw depot voor klein chemisch afval en vernieuwde poorten en slagbomen geplaatst. De beheerdersunit is opgeknapt en de inrichting is veranderd voor een betere doorstroming.

Volgens de wethouders van Someren en Asten is de vernieuwde milieustraat klaar voor gebruik in de komende jaren. Tijdens de officiële opening benadrukten zij het belang van een moderne en duurzame afvalvoorziening. De aanpassingen maken het terrein veiliger en overzichtelijker voor bezoekers.

Makkelijker afval wegbrengen

Een opvallende verbetering is het bordes waarop voertuigen omhoog rijden. Bezoekers kunnen afval direct in containers deponeren, zonder gebruik van trappen. Daarnaast zijn er drie routes aangelegd, afgestemd op verschillende afvalsoorten. Dit zorgt voor minder verkeer op het terrein en een snellere afhandeling.

De milieustraat is vanaf maandag 2 november weer open. Bezoekers moeten voortaan een afspraak maken, zodat het terrein niet te druk wordt. Dit kan via de MijnBlink-app of telefonisch via de klantenservice.