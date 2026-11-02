Streep door Bredase kroegentocht op 11-11: gemeente vreest grote drukte
De Bredase Nacht Horeca Kroegentocht op de Elfde van de Elfde gaat dit jaar niet door. De gemeente vreest dat het tijdens de start van het carnavalsseizoen te druk wordt in de binnenstad. Een flinke domper voor de organisatoren, die de stempelkaarten al hadden gedrukt en de posters al hadden opgehangen.
De kroegentocht zou plaatsvinden van 18.11 tot 23.11 uur, precies tijdens de drukste uren van de carnavalsviering. De gemeente wil echter voorkomen dat groepen feestvierders van café naar café trekken en zo voor extra drukte zorgen. "Een georganiseerde kroegentocht staat op gespannen voet met de maatregelen om bezoekersstromen juist te beheersen en te spreiden", laat een woordvoerder weten.
De gemeente heeft de kroegentocht niet officieel verboden. Er was geen vergunning aangevraagd en dus ook geen vergunning geweigerd. Wel maakte de gemeente duidelijk dat de tocht op 11 november niet wenselijk is. Na een gesprek besloten de organisatoren zelf het evenement af te gelasten.
Steeds drukker
Volgens de gemeente is de viering van de start van het carnavalsseizoen de afgelopen jaren flink veranderd. "Na corona is in Breda 11-11 meer gaan leven", aldus de woordvoerder. "De laatste jaren hebben we gezien dat 11-11 echt een evenement is geworden. Met activiteiten, podia en veel bezoekers."
De gemeente neemt daarom steeds meer veiligheidsmaatregelen. De verwachte drukte wordt onder meer gebaseerd op camerabeelden van vorig jaar en reizigerscijfers van de NS.
De Bredase Nacht Horeca Kroegentocht bestaat sinds 2022 en begon meteen groots, met 28 deelnemende horecazaken. Ook de afgelopen jaren deden tientallen cafés mee. In 2024 waren dat er 19 en vorig jaar 22. Onder meer De Kapitein, Coyote, Proost en Studio Dependance stonden op de deelnemerslijsten.
Stempelkaarten al gedrukt
Voor de organisatie kwam de boodschap laat. De kroegentocht stond al ongeveer een maand online. Stempelkaarten waren gedrukt en flyers en posters verspreid. "Er was dus al veel voorbereid", laat de organisatie weten. "Dat maakt het voor ons teleurstellend, zeker omdat we dit al jaren organiseren."
De gemeente zegt dat zij via sociale media van de plannen hoorde en daarna direct contact opnam. "Zodra bij de gemeente bekend werd dat er een kroegentocht werd georganiseerd, is er direct contact opgenomen met de organisator."
Ook zijn volgens Breda alternatieven besproken, maar die hebben niet tot een oplossing geleid.
Wel feest in cafés
Ondanks de teleurstelling heeft de organisatie begrip voor de gemeente. "We begrijpen dat de toenemende drukte vraagt om afwegingen vanuit de gemeente."
Individuele cafés mogen op 11 november gewoon carnavalsactiviteiten organiseren, zolang die binnen hun horecavergunning passen en geen invloed hebben op de openbare ruimte. Wie al een kaartje voor de kroegentocht heeft gekocht, krijgt zijn geld terug.
Twee podia
Om de toenemende drukte tijdens de elfde van de elfde beter te spreiden, krijgt de Grote Markt dit jaar twee podia. Voor het stadhuis vinden de traditionele carnavalsactiviteiten plaats, met om 17.11 uur de bekendmaking van de nieuwe Hoogheid van Ut Kielegat als hoogtepunt. Op de Grote Markt Zuid draait het vanaf 13.11 uur om muziek en entertainment. Stichting Kielegat verzorgt daar tot 19.00 uur het programma, waarna de Kielegatse horeca het overneemt.