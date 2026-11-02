Streep door Bredase kroegentocht op 11-11: gemeente vreest grote drukte

De Bredase Nacht Horeca Kroegentocht op de Elfde van de Elfde gaat dit jaar niet door. De gemeente vreest dat het tijdens de start van het carnavalsseizoen te druk wordt in de binnenstad. Een flinke domper voor de organisatoren, die de stempelkaarten al hadden gedrukt en de posters al hadden opgehangen.

De kroegentocht zou plaatsvinden van 18.11 tot 23.11 uur, precies tijdens de drukste uren van de carnavalsviering. De gemeente wil echter voorkomen dat groepen feestvierders van café naar café trekken en zo voor extra drukte zorgen. "Een georganiseerde kroegentocht staat op gespannen voet met de maatregelen om bezoekersstromen juist te beheersen en te spreiden", laat een woordvoerder weten.

De gemeente heeft de kroegentocht niet officieel verboden. Er was geen vergunning aangevraagd en dus ook geen vergunning geweigerd. Wel maakte de gemeente duidelijk dat de tocht op 11 november niet wenselijk is. Na een gesprek besloten de organisatoren zelf het evenement af te gelasten.

Steeds drukker

Volgens de gemeente is de viering van de start van het carnavalsseizoen de afgelopen jaren flink veranderd. "Na corona is in Breda 11-11 meer gaan leven", aldus de woordvoerder. "De laatste jaren hebben we gezien dat 11-11 echt een evenement is geworden. Met activiteiten, podia en veel bezoekers."

De gemeente neemt daarom steeds meer veiligheidsmaatregelen. De verwachte drukte wordt onder meer gebaseerd op camerabeelden van vorig jaar en reizigerscijfers van de NS.