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Burgemeester Ausems is klaar met online gescheld: 'We zijn allemaal mensen'
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Burgemeester Sacha Ausems van Waalwijk is helemaal klaar met de haatreacties en bedreigingen die ze online krijgt. Ze besloot daarom te laten zien wat ze allemaal naar haar hoofd geslingerd krijgt. En ze is niet de enige: ook andere bestuurders en publieke figuren krijgen regelmatig te maken met grove beledigingen en bedreigingen op sociale media.
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