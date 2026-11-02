Gratis Geldfit-spreekuur in Waalre voor hulp bij geldzorgen

Voor inwoners van Waalre met geldzorgen is er een gratis Geldfit-spreekuur. Dit vindt elke donderdag plaats in het Huis van Waalre, waar adviseurs klaarstaan om vragen over geld, inkomen en schulden te beantwoorden.

Gevonden voor jou

In Waalre wordt er elke donderdag een gratis spreekuur georganiseerd door Geldfit. Dit spreekuur is bedoeld voor mensen die vragen hebben over hun financiën, zoals schulden, toeslagen of studiekosten. Het vindt plaats van tien uur tot twaalf uur in de ochtend in het Huis van Waalre, Blokven D.

Tijdens het spreekuur kunnen inwoners persoonlijk advies krijgen van een adviseur. Samen wordt er gekeken naar hun financiële situatie en welke ondersteuning of hulp daarbij past. Het doel is om mensen met geldzorgen op een laagdrempelige manier te helpen en te voorkomen dat problemen groter worden.

Anoniem en online advies

Voor wie liever niet persoonlijk langsgaat, biedt Geldfit ook online hulp. Via een gratis en anonieme chat kunnen mensen hun vragen stellen. Deze service is eenvoudig bereikbaar via WhatsApp. Zo krijgen zij snel advies dat aansluit bij hun specifieke situatie.