Inwoners Waalre leren over digitale veiligheid

In Waalre is op 21 oktober een bijeenkomst gehouden over digitale veiligheid. Inwoners kregen tips om oplichting en fraude te herkennen en te voorkomen. De avond werd georganiseerd door de politie en de gemeente. Bezoekers gingen naar huis met praktische inzichten.

Gevonden voor jou

Tijdens de bijeenkomst in Waalre leerden inwoners hoe ze digitale oplichting kunnen herkennen en voorkomen. Ook kregen ze advies over wat te doen bij verdachte situaties, zoals een onbekende die aanbelt. De politie en gemeente sloegen de handen ineen om bewustwording te vergroten.

Veel aanwezigen waren al goed op de hoogte van criminaliteit en digitale fraude, maar waardeerden de tips en inzichten. Eén bezoeker gaf aan dat hij zich al goed beveiligd voelde, maar toch nieuwe inspiratie opdeed. Anderen kwamen tot concrete actieplannen, zoals het aanpassen van hun banklimiet.

Waakzaamheid bij digitale fraude

Digitale fraude bleek een herkenbaar onderwerp voor veel bezoekers. Zo vertelde iemand over een verdacht bericht dat leek te komen van de Belastingdienst. Omdat het bericht geen persoonlijke aanhef had, vertrouwde hij het niet en verwijderde hij het direct.

Ook werd besproken hoe belangrijk het is om waakzaam te blijven bij moderne vormen van criminaliteit. Jongeren, maar ook ouderen, kunnen kwetsbaar zijn door snel veranderende digitale technieken. Alertheid en kennis zijn cruciaal om risico's te verkleinen.

Blijvende aandacht voor veiligheid

De bijeenkomst benadrukte dat veiligheid een onderwerp is dat voortdurend aandacht vraagt. Eén van de deelnemers verwoordde het treffend: “Volgend jaar is het weer iets anders.” Door de snelle ontwikkelingen is het belangrijk om bewust te blijven en nieuwe kennis op te doen.