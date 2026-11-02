Thijn en Evi winnen bloemzaaiactie in Bladel

Thijn en Evi van basisschool De Piramide hebben de fotowedstrijd ‘Paarsblauwe Bloemen’ gewonnen. Ze zaaiden bloemen op hun oprit, wat de gemeente Bladel een stukje groener maakt. De actie is georganiseerd door de gemeente en werkgroep Blauwgroen Bladel.

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De fotowedstrijd ‘Paarsblauwe Bloemen’ had als doel om kinderen enthousiast te maken over biodiversiteit. Gemeente Bladel en de werkgroep Blauwgroen Bladel deelden zakjes bloemenzaad uit op verschillende scholen. Dit jaar waren de zaden speciaal samengesteld met paarse en blauwe bloemen, omdat bijen deze kleuren goed zien. Bijen kunnen zelfs ultraviolet licht waarnemen, wat hen helpt om nectar en stuifmeel sneller te vinden.

Thijn en Evi, broer en zus en leerlingen van basisschool De Piramide, stuurden de winnende foto in. Zij zaaiden de bloemen in een bak op de oprit bij hun huis. Als beloning ontvingen zij een Lekker Lokaal-pakket, uitgereikt door wethouder Arnoud van Hulst. De wethouder benadrukt dat de actie kinderen op een leuke manier leert over het belang van biodiversiteit en een groene omgeving.

Meer bloemen in Bladel

De fotoactie is bedoeld om aandacht te vragen voor meer bloemen en biodiversiteit in de gemeente Bladel. Een grote tuin is hiervoor niet nodig. Ook een kleine tuin, balkon of bloembak kan zorgen voor meer kleur en voedsel voor bijen en andere insecten. Zo dragen inwoners bij aan een groenere omgeving.