Werkzaamheden fietspad Cartierheide gestart

De aanleg van een nieuw fietspad op de Cartierheide is begonnen. Het oude pad tussen Hapert en Bergeijk is afgesloten, fietsers worden omgeleid. De werkzaamheden duren tot 1 maart 2027.

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Op de Cartierheide is maandag begonnen met de aanleg van een nieuw fietspad. Het oude pad tussen De Pals in Hapert en Herberg In Het Wilde Zwijn in Bergeijk wordt opgebroken. Fietsers moeten omrijden via het Laarven en de Witrijt. Het nieuwe fietspad wordt 2,5 meter breed en krijgt een duurzame halfverharde toplaag.

Volgens de gemeente is het nieuwe fietspad toekomstbestendig en biedt het fietsers meer comfort en veiligheid. Bij de voorbereidingen is rekening gehouden met de natuur, waaronder beschermde diersoorten zoals de gladde slang. Het werk zal naar verwachting tot 1 maart 2027 duren.

Omleidingen in de omgeving

Door de werkzaamheden zijn er afsluitingen en omleidingen in de omgeving van De Pals en de Cartierheide. Fietsers worden vanaf Hapert via alternatieve routes geleid naar Bergeijk. De gemeente heeft hiervoor aangepaste routes beschikbaar gesteld.