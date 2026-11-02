Auto op zijn kant na botsing op afrit A58 bij Gilze

Op een afrit van de A58 bij Gilze zijn maandagmiddag twee auto's tegen elkaar gebotst. Een van de auto's kwam op zijn kant terecht. De andere auto raakte licht beschadigd.

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Hulpdiensten kwamen ter plaatse aan de Langenbergseweg (N260). Eén bestuurder is nagekeken in een ambulance. Het is niet duidelijk of die naar een ziekenhuis is gebracht.

De politie had één rijstrook afgezet voor verkeer. Een berger kwam naar de plek van het ongeluk om de auto te bergen. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren.