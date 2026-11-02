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Auto op zijn kant na botsing op afrit A58 bij Gilze

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Auto op zijn kant bij Gilze (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).
Auto op zijn kant bij Gilze (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).

Op een afrit van de A58 bij Gilze zijn maandagmiddag twee auto's tegen elkaar gebotst. Een van de auto's kwam op zijn kant terecht. De andere auto raakte licht beschadigd. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Hulpdiensten kwamen ter plaatse aan de Langenbergseweg (N260). Eén bestuurder is nagekeken in een ambulance. Het is niet duidelijk of die naar een ziekenhuis is gebracht. 

De politie had één rijstrook afgezet voor verkeer. Een berger kwam naar de plek van het ongeluk om de auto te bergen. 

Het is niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. 

Auto belandt op zijn kant (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).
Auto belandt op zijn kant (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).

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