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Dit is waarom een 26-jarige man katten beschoot met een kruisboog
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Een 26-jarige man uit China moest maandag voor de rechter verschijnen omdat hij verdacht wordt van het beschieten van katten met een kruisboog. Meerdere katten raakten daarbij zwaargewond en één dier overleefde het niet. De zaak hield de gemoederen in Eindhoven maandenlang bezig. Tegen de verdachte is negen maanden cel geëist.
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