Kaarsjes branden voor overleden dierbaren tijdens Lichtjesavond in Tilburg

Een bloemetje op het graf, een kaarsje voor een dierbare of gewoon even stilstaan bij iemand die je mist. Op Allerzielen worden overleden dierbaren op verschillende manieren herdacht. Ook in Tilburg, waar tijdens een speciale Lichtjesavond de begraafplaats wordt verlicht met tientallen kaarsjes en lichtjes.

Sander van Hirtum Geschreven door Maak ons je Google-favoriet