Ruim 480 leerlingen ontdekken techniek in Hilvarenbeek

Op vrijdag 30 oktober hebben ruim 480 leerlingen deelgenomen aan de Dag van de Techniek in Esbeek. Het evenement vond plaats op het terrein van Geert-Jan de Kok en bood scholieren een praktische kennismaking met verschillende technische vakgebieden.

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Het terrein van Geert-Jan de Kok in Esbeek stond volledig in het teken van techniek tijdens de tweede Dag van de Techniek Hilvarenbeek. Veertien bedrijven uit de regio presenteerden hun vakgebied aan de leerlingen van basisscholen en middelbare scholen.

De dag begon met een officiële opening door wethouder Sjoerd Maillé en Coen van Hoof, voorzitter van Ondernemend Hilvarenbeek. ’s Ochtends waren 299 leerlingen van zeven basisscholen aanwezig, waaronder Kindcentrum Starrebos en De Driehoek. Later op de dag volgden 190 middelbare scholieren van onder andere Mill Hill College en 2College Durendael.

Technische pleinen

De scholieren bezochten vier verschillende technische pleinen: het Constructieplein, het Energieplein, het Mobiliteitsplein en de Takeltoppers. Op ieder plein gingen ze aan de slag met een opdracht, variërend van het bouwen van een brug tot het bedienen van een pompwagen. Bij alle activiteiten was een wedstrijdelement toegevoegd, waardoor de leerlingen extra gemotiveerd waren.

Op het Mobiliteitsplein moesten duo’s onderdelen zoeken om een zin te maken. Het Energieplein draaide om een elektrisch schakelspel, waarbij de spotlight zo snel mogelijk aan moest. Bij de Takeltoppers leerden de deelnemers zware lasten verplaatsen met een takel en pompwagen.

Brabantse samenwerking

Het evenement kwam tot stand dankzij een samenwerking tussen bedrijven uit Hilvarenbeek, Ondernemend Hilvarenbeek en Midpoint Brabant. Naast het verzorgen van de locatie, maakten de bedrijven ook producten voor de leerlingen, zoals telefoonhouders, zodat zij thuis verder konden experimenteren met techniek.

De Dag van de Techniek Hilvarenbeek is onderdeel van een groter programma in de regio Hart van Brabant. In totaal worden negen Dagen van de Techniek georganiseerd, ondersteund door het Deltaplan Techniek van Midpoint Brabant.