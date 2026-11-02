Klimaatweek Roosendaal gestart met focus op hergebruik

De Klimaatweek in Roosendaal is maandagochtend officieel geopend. Tot en met 8 november staan hergebruik en duurzaamheid centraal in de gemeente. Inwoners worden aangemoedigd om met kleine stappen grondstoffen en geld te besparen.

Gevonden voor jou

Wethouder Martijn de Kort heeft de Klimaatweek geopend door de vlag te hijsen bij het HUIS van Roosendaal. Met het motto ‘Ruim op, ruil mee!’ wil de gemeente inwoners inspireren om anders om te gaan met spullen die ze al hebben. Tijdens de week zijn er allerlei initiatieven en activiteiten die hergebruik promoten.

Een van de voorbeelden van hergebruik is te zien op basisschool De Vondel. Daar kunnen leerlingen speelgoed, kleding en schoolspullen ruilen via het Ruillokaal. De school ontvangt ook een circulaire bank, gemaakt van kunststof tuinmeubelen die in Roosendaal zijn ingezameld. Deze bank reist elke zes maanden naar een nieuwe locatie om te laten zien dat afval waardevol kan zijn.

Activiteiten en afsluiting

Naast ruilen en hergebruik zijn er ook andere activiteiten die inwoners leren hoe ze duurzamer kunnen leven. Denk aan het opknappen van meubels en tips om energie te besparen. De week eindigt op zondag 8 november met de RommelRoute. Op meer dan 130 adressen in Roosendaal en omliggende dorpen worden tweedehands spullen verkocht. Bezoekers kunnen gratis langsgaan en zelf bepalen welke locaties ze willen bekijken.

De gemeente wil met de Klimaatweek zowel inwoners als ondernemers betrekken bij duurzaamheid. Het programma biedt inspiratie om ook na deze week bewuster met grondstoffen om te gaan.