Gemonde werkt aan dorpsvisie voor 2040

De gemeente Sint-Michielsgestel start met het project Samen Leefbaar Gemonde. Inwoners, verenigingen en ondernemers maken samen een toekomstplan voor het dorp.

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Het project Samen Leefbaar Gemonde richt zich op een dorpsvisie voor 2040. In dit traject brengen inwoners, ondernemers en organisaties samen met de dorpscoöperatie en de gemeente in kaart wat de kansen en uitdagingen zijn voor het dorp. De gemeente Sint-Michielsgestel begeleidt het proces, maar de inhoud wordt door de betrokken partijen zelf bepaald.

Toekomstplan vanuit het dorp

Volgens de gemeente heeft Gemonde een sterke gemeenschap met veel initiatiefkracht. Het doel van de dorpsvisie is om een gedeeld toekomstbeeld te creëren dat door het hele dorp wordt gedragen. Dit wordt uitgewerkt in een agenda met concrete acties die bijdragen aan een leefbaar en toekomstbestendig dorp.

Dorpscoöperatie actief betrokken

De dorpscoöperatie Samen Gemonde speelt een centrale rol in het project. Zij brengen inwoners, verenigingen en organisaties samen om mee te denken over de toekomst. Ook blijven zij zich inzetten voor actuele uitdagingen in het dorp, waarbij de nieuwe dorpsvisie als leidraad dient.

Start participatietraject

De komende tijd bereidt de gemeente het participatietraject voor. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de ideeën en energie die in Gemonde aanwezig zijn. Dit vormt de basis voor een breed gedragen visie die het dorp richting 2040 moet versterken.