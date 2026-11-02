Waarom je de kachel deze winter beter aan kunt laten

Met deze hoge energieprijzen lijkt het logisch om de kachel wat lager te zetten. Maar wie dat doet, kan juist duurder uit zijn. Een koud huis vergroot namelijk de kans op schimmel in huis. Dat vertelt schimmeldeskundige Jos Houbraken van het schimmelinstituut Westerdijk Fungal Biodiversity in het radioprogramma Afslag Zuid.

Florence van der Molen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

"Huizen die niet verwarmd worden, kunnen kouder zijn en hebben daardoor een groter risico dat ze schimmels gaan ontwikkelen", vertelt hij. Dat klinkt misschien tegenstrijdig, want schimmels groeien juist minder snel bij lage temperaturen. Het zit iets anders. Koude lucht kan minder vocht vasthouden dan warme lucht. Daardoor stijgt bij een lagere temperatuur de luchtvochtigheid. En juist vochtige omstandigheden zijn gunstig voor schimmels. Luchtvochtigheid speelt dus een belangrijke rol bij het ontstaan van schimmel. Hoe vochtiger de omgeving, hoe groter de kans dat schimmels zich ontwikkelen. En ook: "Bij hoge temperaturen heb je minder vocht in de lucht."