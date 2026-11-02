Waarom je de kachel deze winter beter aan kunt laten
Met deze hoge energieprijzen lijkt het logisch om de kachel wat lager te zetten. Maar wie dat doet, kan juist duurder uit zijn. Een koud huis vergroot namelijk de kans op schimmel in huis. Dat vertelt schimmeldeskundige Jos Houbraken van het schimmelinstituut Westerdijk Fungal Biodiversity in het radioprogramma Afslag Zuid.
"Huizen die niet verwarmd worden, kunnen kouder zijn en hebben daardoor een groter risico dat ze schimmels gaan ontwikkelen", vertelt hij. Dat klinkt misschien tegenstrijdig, want schimmels groeien juist minder snel bij lage temperaturen.
Het zit iets anders. Koude lucht kan minder vocht vasthouden dan warme lucht. Daardoor stijgt bij een lagere temperatuur de luchtvochtigheid. En juist vochtige omstandigheden zijn gunstig voor schimmels.
Luchtvochtigheid speelt dus een belangrijke rol bij het ontstaan van schimmel. Hoe vochtiger de omgeving, hoe groter de kans dat schimmels zich ontwikkelen. En ook: "Bij hoge temperaturen heb je minder vocht in de lucht."
Gezondheidsklachten
Hoewel veel schimmels ook nuttig kunnen zijn, bijvoorbeeld voor kaas, wil je ze liever niet in huis hebben. Ze kunnen gezondheidsklachten en allergieën veroorzaken of bijvoorbeeld astma verergeren. "Daarom moet je schimmelgroei voorkomen."
De schimmelexpert heeft daar een aantal tips voor. "Ik zou niet alleen de temperatuur iets opstoken, maar ook goed ventileren", zegt hij. "Doe de ramen niet dicht en laat je was niet binnen drogen als dat kan. En ventileer na het douchen." Daarmee beperk je de hoeveelheid vocht in huis.
Meubels
Ook de plek van je meubels kan verschil maken. Staat een kast of bank strak tegen de muur? Dan kan er op die plek minder lucht circuleren. "De luchtvochtigheid is daar net iets hoger. Het duurt langer voordat zo'n vochtige plek opdroogt, dus dat zijn juist de plekken waar schimmels als eerste kunnen groeien", legt Houbraken uit.
Zijn advies: zet kasten en banken een stukje van de muur af. "Dat draagt ook bij het voorkomen van schimmels, want er kan meer luchtstroming plaatsvinden."
Hulp
Voor mensen die de verwarming uit financiële nood écht niet hoger kunnen zetten, biedt bijvoorbeeld het Noodfonds Energie ook komende winter hulp.