Participatieavond plannen Dinteloord Zuid-Oost

Op maandag 16 november organiseren de gemeente Steenbergen, Waterschap Brabantse Delta en een projectontwikkelaar een participatieavond over de ontwikkeling van Dinteloord Zuid-Oost.

Gevonden voor jou

De avond vindt plaats in het dorpshuis in Dinteloord en staat in het teken van het Ontwikkelplan Dinteloord, dat in 2024 is vastgesteld door de gemeenteraad. Belangstellenden kunnen tussen zeven en negen uur ’s avonds vrij binnenlopen om zich te laten informeren over de plannen.

Op de participatieavond zijn verschillende informatiepleinen ingericht. Bezoekers krijgen daar meer uitleg over de woningbouw, het bedrijventerrein, de Ecologische Verbindingszone en het totale plan. Medewerkers van de gemeente Steenbergen, het waterschap en de projectontwikkelaar zijn aanwezig om vragen te beantwoorden en toelichting te geven.

Inwoners ontmoeten

De gemeente wil met de avond niet alleen bewoners informeren die direct te maken krijgen met de nieuwe verkeersontsluitingen van de wijk. Ook andere inwoners van Dinteloord worden uitgenodigd om de plannen te bekijken, aandachtspunten aan te dragen en ideeën te delen. De ontwikkeling van Dinteloord Zuid-Oost heeft namelijk een bredere impact op het dorp.

De betrokken partijen benadrukken dat het belangrijk is dat zoveel mogelijk mensen in gesprek gaan over de toekomst van het gebied. Op deze manier hopen zij input te krijgen die kan bijdragen aan een betere uitwerking van de plannen.

Praktische details

De participatieavond vindt plaats op maandag 16 november in het dorpshuis aan de Westvoorstraat in Dinteloord. Belangstellenden kunnen tussen zeven uur en negen uur ’s avonds vrij binnenlopen. Iedereen is welkom.