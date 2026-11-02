Wil Goudsmit ontvangt gemeentelijke Erespeld
Wil Goudsmit heeft de gemeentelijke Erespeld ontvangen tijdens een concert in Veldhoven.
Wil Goudsmit heeft op 1 november de gemeentelijke Erespeld gekregen uit handen van burgemeester Marcel Delhez. De uitreiking vond plaats tijdens de pauze van het MusicalConcert van het Veldhovens Mannenkoor.
De Erespeld wordt door de gemeente Veldhoven toegekend aan mensen die zich langdurig en bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de lokale gemeenschap. Tijdens de ceremonie werd Goudsmit in het zonnetje gezet vanwege zijn inzet.
Het MusicalConcert van het Veldhovens Mannenkoor diende als decor voor de uitreiking.
Wil Goudsmit wordt met deze onderscheiding erkend voor zijn bijdrage aan de gemeenschap. De Erespeld is een blijk van waardering van de gemeente voor zijn betrokkenheid.
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