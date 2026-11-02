Helmond op koers voor CO2-doelstelling 2027

De gemeente Helmond heeft sinds februari 2026 Trede 1 van de CO2-Prestatieladder behaald. Hiermee zet de organisatie stappen om haar energiegebruik en CO2-uitstoot te verminderen. In 2025 daalde het energieverbruik met 19 procent en de uitstoot met 23 procent. Het uiteindelijke doel is om in 2035 volledig CO2-neutraal te zijn.

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Helmond werkt aan de reductie van haar CO2-uitstoot en heeft daarbij de eerste trede van de CO2-Prestatieladder bereikt. Deze stap richt zich op het energiegebruik van gemeentelijke gebouwen en voertuigen, zoals kantoren, sportzalen en auto’s. Ook zakelijke reizen worden meegenomen. De ladder bestaat uit vier treden, waarbij elke hogere trede meer inzicht en reductie van de uitstoot betekent.

In 2025 heeft de gemeente belangrijke maatregelen genomen om haar doelstellingen te halen. Meerdere gemeentelijke panden, waaronder kantoren en de sportzaal Paulus Potterlaan, zijn verkocht of verduurzaamd. De sportzaal is volledig van het aardgas af en verbruikt minder energie. Daarnaast zijn auto’s vervangen door elektrische en hybride modellen.

Doel: 30 procent minder uitstoot

Helmond wil in 2027 de CO2-uitstoot per medewerker met 30 procent hebben verminderd. In 2025 is al een daling van 23 procent gerealiseerd. Jaarlijks wordt de uitstoot gemeten en beoordeeld. Bij hogere dan verwachte waarden neemt de gemeente extra maatregelen om het doel toch te halen.

Het uiteindelijke doel van de gemeente is om in 2035 volledig CO2-neutraal te zijn. Op basis van de huidige resultaten lijkt Helmond op koers te liggen om de tussentijdse doelen voor 2027 te halen.