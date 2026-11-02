Automobilist aangehouden bij grote verkeerscontrole in Best

De politie heeft maandagmiddag zeker één persoon aangehouden bij een verkeerscontrole in een parkeergarage aan de N.C.B.-weg in Best. De bestuurder wordt verdacht van rijden onder invloed van drugs.

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De verkeerscontrole is om twee uur 's middags begonnen en duurt tot maandagavond negen uur. Motoragenten halen bestuurders van de weg tussen Eindhoven en Best en begeleiden hen naar de parkeergarage.

Het gaat om een algemene verkeerscontrole waarbij onder meer rijbewijzen, kentekenbewijzen en de staat van voertuigen worden gecontroleerd.

Eén bestuurder is aangehouden en wordt verdacht van rijden onder invloed van drugs. De automobilist is naar het politiebureau gebracht. Daar wordt bloedonderzoek gedaan.

Het is niet bekend of er meer mensen zijn aangehouden. De politie maakt op een later moment de resultaten van de controle bekend.